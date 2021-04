Calenda la tocca piano su Salvini e gli dà del “buffone” | VIDEO

Il leader di Azione non utilizza mezzi termini per commentare l’atteggiamento doppiogiochista del senatore della Lega

Che non ci sia stima politica tra i due è cosa nota e sono volate, spesso e volentieri, parole e accuse forti. E la giornata di oggi non ha fatto altro che confermare tutto ciò, con l’intervento in diretta televisiva (a Tagadà, su La7) di Carlo Calenda contro Salvini. Il leader di Azione ha parlato dei repentini cambi d’idea del leghista e del tema delle riaperture, criticando il dualismo tra la fedeltà al governo Draghi la mattina e il populismo contro il governo Draghi il pomeriggio dimostrato, ormai quotidianamente, dall’ex Ministro dell’Interno.

Calenda contro Salvini: “Gioca la partita di un buffone”

A differenza di quanto accaduto ieri sera a Matteo Salvini durante il suo collegamento con Dritto e Rovescio (su Rete 4), a Carlo Calenda non salta l’audio né il collegamento. E in un minuto sintetizza il suo pensiero sul senatore della Lega. “Salvini sta giocando la partita, posso dirlo in modo diretto, un po’ di un buffone. Perché se tu la mattina appoggi il governo e il pomeriggio ti metti a dire che quel governo fa delle cose per colore politico, allora non lo appoggiare”. Insomma, anche il leader di Azione vede delle forti incongruenze, quantomeno dialettiche, nelle posizioni prese dal senatore del Carroccio negli ultimi giorni.

Il tema, ovviamente, è quello delle chiusure. E anche su questo Calenda contro Salvini ha un’idea ben precisa: “Fare questo giochino per cercare di trovare benevolenza in quelli, tanti, che giustamente non ce la fanno più, è veramente poco serio. Aggiungo che ogni tanto dice delle cose stravaganti. Tipo: bisogna aprire le attività quando possibile. Perché, chi è che le vuole tenere chiuse quando sarà possibile? Ma che vuol dire?”, si domanda il leader di Azione con una cadenza romana. Secondo Calenda, dunque, Salvini è l’esatto emblema della mancanza di serietà della politica italiana: se al leader della Lega non stanno bene le scelte del governo, perché continua a sostenerlo? Domanda alla quale, probabilmente, non avremo mai risposta.

(foto e video: da Tagadà, La7)