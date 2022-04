Nell’ambito delle previsioni riguardanti il calcio femminile, il Consiglio Federale ha completato le modifiche normative con riferimento al passaggio al professionismo per la Serie A femminile a partire dalla prossima stagione sportiva. “Il processo per il calcio femminile è definitivo, finalmente ci sono le norme che disciplinano l’attività e l’esercizio del professionismo del calcio femminile, è una giornata importante, dal 1 luglio inizia il percorso. Oggi siamo la prima federazione in Italia ad avviare ed attuare questo importante percorso. C’è stata qualche piccola resistenza della Lega di A che riteneva di proporre un eventuale rinvio ma poi abbiamo raggiunto un accordo perché non si poteva tornare indietro. Quando si delibera qualcosa bisogna essere coerenti”, ha sottolineato Gravina al termine del Consiglio federale.

Il calcio femminile italiano passa al professionismo dalla prossima stagione

“Con l’approvazione delle Noif avvenuta oggi in Consiglio Federale – ha dichiarato il Presidente Aic Umberto Calcagno – abbiamo dato concretezza e una definitiva base giuridica al passaggio al professionismo previsto per il 1° luglio e, soprattutto, abbiamo portato a compimento un lungo e prezioso lavoro fatto in questi mesi con la Divisione, le società, gli uffici federali e tutte le componenti a cui vanno i nostri ringraziamenti”. Notizia accolta positivamente dal mondo della politica: la deputata del Pd Laura Boldrini, sempre vigile sui temi di genere, ha commentato: “Dopo ben 124 anni è arrivato il professionismo per il calcio femminile di serie A. Un primo passo importante, assai meritato. Ora però anche le altre federazioni seguano l’esempio. Basta con la disparità di genere nello sport”. Patrizia Prestipino, deputata del Partito democratico e componente della commissione Cultura: “Voglio plaudire a quella che ritengo una svolta storica per il calcio, e per lo sport tutto. La Federcalcio ha, infatti, completato oggi le modifiche normative necessarie per il passaggio del calcio femminile al professionismo sportivo dal 1 luglio, e dalla prossima stagione alla Lega di Serie A”.