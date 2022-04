Orsini vuole l’Italia fuori dalla Nato se la Russia attacca un paese membro | VIDEO

“Se davvero la Russia dovesse colpire un paese della Nato, l’Italia dovrebbe dichiarare la neutralità e, se le circostanze internazionali costringessero a tanto, dovrebbe avviare il processo di fuoriuscita dalla Nato”. Il professor Alessandro Orsini si esprime così, a Cartabianca, sulla posizione che l’Italia dovrebbe assumere se la Russia – nella guerra con l’Ucraina – dovesse colpire un paese della Nato.

Orsini vuole l’Italia fuori dalla Nato se la Russia attacca un paese membro

“Noi italiani – prosegue il sociologo parlando con Bianca Berlinguer – non possiamo seguire questi pazzi scriteriati. Oggi siamo di fronte alla ribellione delle elite nei confronti delle masse e perseguono interessi contrari a quelli delle masse. Ha ragione il Papa, siamo in mano ad un gruppo di pazzi. Io disprezzo Putin, come disprezzo anche Biden e Johnson. Stanno combattendo una guerra sulla pelle degli ucraini e rischiano di portarci ad una guerra mondiale”. Sulla resistenza degli ucraini, accostata al 25 aprile in Italia. “Se paragoniamo la resistenza ucraina a quella dei partigiani in Italia, servono motivazioni molto forti affinché io non debba paragonare ai partigiani” anche “quello che hanno fatti i talebani contro gli Stati Uniti. Se il principio è che tutti coloro che resistono rispetto ad un invasore straniero sono come i partigiani italiani, allora anche i talebani che resistevano all’invasione americana sono come i partigiani”.

(immagine di copertina: screenshot diretta Cartabianca)