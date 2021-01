Il consigliere che regala un pallottoliere a Fontana per l’RT sbagliato in Lombardia

Grandi numeri oggi in consiglio regionale in Lombardia. Dopo la protesta delle calcolatrici di ieri il consigliere del PD Pietro Bussolati ha ironicamente regalato un bel pallottoliere tutto colorato al presidente della Regione Attilio Fontana. Imparerà a calcolare in modo corretto l’RT lombardo?

Grandi numeri oggi in consiglio regionale in Lombardia. Dopo la protesta delle calcolatrici di ieri il consigliere del Partito Democratico Pietro Bussolati ha ironicamente regalato un bel pallottoliere tutto colorato al presidente della Regione Attilio Fontana. Una forma di dissenso divertente ma che restituisce bene il clima con cui sono state accolte le motivazioni di Fontana che come la Lega e Salvini continua a rimpallare al governo la responsabilità della zona rossa causata dall’errore di calcolo dell’indice Rt:

Prima del consiglio regionale ho voluto dare a Fontana un pallottoliere per evitare che ci mandi ancora in zona rossa per sbaglio. Secondo voi questa volta studierà o continuerà a parlare di algoritmi segreti del Governo? #FontanaDimettiti pic.twitter.com/9EMLAiVyuH — Pietro Bussolati (@PietroBussolati) January 26, 2021

Da più parti si chiede trasparenza da parte della Regione riguardo la condivisione dei dati. I sindaci di centrosinistra hanno chiesto che vengano resi noti quelli a partire dal 12 ottobre dello scorso anno. Secondo Gori, Sala, e i primi cittadini di Brescia, Mantova, Cremona, Lecco e Varese, il problema dei guariti che sono stati conteggiati ancora come positivi potrebbe non essere recente. Gori ha spiegato: «Ci sia dato il modo di capire cosa sia successo dal 12 ottobre, settimana per settimana e se quindi l’errata classificazione della Lombardia riguardi solo la decisione del 15 gennaio e se la zona rossa sbagliata sia stata di una sola settimana o se anche prima di Natale sia accaduto che l’Rt sia stato calcolato in modo più elevato e la Lombardia abbia subito limitazioni che non avrebbe dovuto subire». Bussolati non è stato il solo a protestare in Consiglio. Anche il consigliere di Più Europa Michele Usuelli si è polemicamente messo in ginocchio davanti a Fontana per chiedere l’accesso ai dati disaggregati. Un modo per dire che nonostante li chieda da mesi non ha mai potuto visionarli:

Consiglio regionale lombardo: Michele Usuelli (@Piu_Europa) chiede l’accesso ai dati disaggregati Covid e il parere degli esperti sulla legge 23. Lo fa inginocchiandosi davanti alla Giunta. Risultato: Usuelli (ancora lì dopo 15 minuti) espulso e seduta sospesa. Digos in arrivo. pic.twitter.com/FaVSxN2SCc — Stefania Chiale (@StefaniaChiale) January 26, 2021

Risultato? Seduta sospesa, Usuelli espulso e arrivo della Digos.

Credits foto di copertina: Pietro Bussolati su Twitter