E’ la consueta settimana di trend per Roberto Burioni, il medico ha deciso di tornare nel dibattito pubblico con parole molto dure nei confronti dei no-vax.

Siamo ben oltre la commedia all’italiana. Ed è tutto gratis. pic.twitter.com/7hMXVCRKZ1 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 25, 2021

“In questo momento la scelta non è tra vaccinarsi o non vaccinarsi” contro Covid-19. “Con un virus così contagioso la scelta è tra vaccinarsi o acquisire l’immunità infettandosi, con tutto ciò che ne consegue. Il problema dei non vaccinati potrebbe infine risolverlo il virus. Peccato però”, un tweet davvero duro che però nell’immaginario collettivo mette per l’ennesima volta spalle al muro le teorie no-vax.

Burioni torna all’attacco dei no-vax, “Il problema dei non vaccinati potrebbe infine risolverlo il virus. Peccato però”

Da tempo il primario del San Raffaele è diventato paladino dei vaccini, ben prima dell’avvento del Coronavirus. La pandemia lo ha solo restituito interamente ad una battaglia che comunque combatteva già.

Vaccinatevi per proteggere voi stessi e per proteggere i più fragili. https://t.co/BoyZWdvjVL — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 25, 2021

I fatti di queste ore, a partire dalle parole di Tuiach, hanno fatto arrabbiare molto il medico che negli scorsi giorni era stato duramente attaccato per il post in cui dava dei somari ai no-vax.

CAPITE IN CHE MANI SIAMO?? 🤣🤣 MA… #Burioni!!!! gnurant.. e vuoi interpretare dati e tabelle?? ridicolo!! pic.twitter.com/x9RkjUi0L0 — Ortigia-PR (@OrtigiaP) October 25, 2021

Eppure nel pomeriggio era tornato a calcare sul tema, condividendo su Twitter le parole di una collega. Tra i passaggi più interessanti ci sono sicuramente i numeri di questa campagna di vaccinazione mondiale, “Dopo che seimiliardiottocentoquarantamila dosi sono state somministrate in tutto il mondo ed è sotto gli occhi di tutti che questo è uno dei farmaci più sicuri sulla faccia della Terra? Ti stai facendo del male da solo, per di più senza motivo”. E ancora “Non fidarti dei cialtroni, quelli non stanno salvando il mondo, stanno solo cercando un po’ di fama, stanno solo tentando di salvare sé stessi dalla vergogna che sempre più li affonderà. Insomma, caro amico dal dubbio facile e radicato, sii egoista, sii altruista. Vaccinati”.