«Burioni lascia Rimini per le minacce dei no-vax», ma lui smentisce

Dopo la storia della mamma informata che augura la morte al professor Roberto Burioni, l’immunologo annuncia al Giornale che non ha alcuna intenzione di continuare a restare a Rimini in attesa di non meglio precisate spedizioni punitive e sta anche valutando la possibilità di querelare o chiedere risarcimenti di danni a chi lo ha messo all’indice in questi giorni in cui torna d’attualità il tema vaccini:

Innanzitutto cambiando aria. «Facciamo le valigie e ce ne andiamo in campagna – racconta al Giornale – questo clima da caccia alle streghe è davvero inaccettabile. Ho una figlia di sette anni che ha diritto di passare vacanze serene. Inoltre mia moglie è molto preoccupata e quindi farò di tutto per tutelare me e la mia famiglia».

Hanno diffuso il numero del bagno dove ha l’ombrellone, lo hanno additato per strada e infine sbeffeggiato e insultato su Facebook, invocando una spedizione punitiva e anche la sua morte. E ora il professor Roberto Burioni, direttore della Scuola di specializzazione all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha deciso di smettere di abbozzare come un gentleman e di reagire su più fronti.

Non solo: la vicenda, che parte dalle frasi di Alessandra Piastra Calise, potrebbe avere altri sviluppi visto che la Digos di Rimini indaga sulla vicenda:

Il rancore della Piastra si è acutizzato con il post su Facebook in cui ha indicato il numero preciso del bagno in cui ha l’ombrellone Burioni per poi aggiungere frasi come «spero di non incontrarti» e «spero che affoghi». E ancora:«Bubusetteteee di merda. Un’enorme battaglia l’abbiamo vita noi… ma non è ancora finita visto che la guerra la vinceremo presto».

E di guerra si tratta viste le risposte al post di altri no vax. Chiara Shaki: «Matteo avevi ragione quando hai detto che è passato davanti al locale…». Chiara: «Ci organizziamo per andare a salutarlo?». Alessandra Piastra: «Con dei secchi di meduse?Cisto». Sara Rossi: «Con dei secchi di qualcos’altro proporrei…». Burioni è seriamente preoccupato. «È un attacco circostanziato, visto che su Facebook si danno anche appuntamento. Comunque non si sono ancora visti, forse stanno per arrivare…».