“Buongiorno Paola”: la Binetti parla da sola su Facebook

“Buongiorno Paola, ti giro alcuni articoli che ti riguardano”: una frase indirizzata a Paola Binetti, con ogni probabilità dal suo social media manager. E che ovviamente non doveva essere pubblicata. Invece la senatrice UDC, che in questi giorni è molto chiacchierata per il suo possibile sostegno a un Conte Ter, ha messo tutto su Facebook così come lo ha ricevuto. Con un notevole effetto comico: Paola dice buongiorno a Paola:

Un’altra ipotesi è che sia stato il SMM della senatrice a sbagliare. Ma sembra meno probabile. In ogni caso la storiella sta facendo molto ridere tutti sui social: