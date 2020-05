Il video del ragazzino preso a calci dai bulli a Napoli

La consigliera comunale di Napoli Laura Bismuto ha raccontato su Facebook dell’esistenza di un video che mostra scene di bullismo e di violenza gratuita tra adolescenti dei Colli Aminei a Napoli. “Un branco di forti con i deboli accanitisi su uno, uno soltanto”, scrive su Facebook. Il video, di cui Chi l’ha visto? ha pubblicato su Twitter un estratto censurato, mostra un gruppo di ragazzi che dà “testate, pugni e schiaffi mentre altri minorenni ridono e filmano con i cellulari. Il video in rete segnalato alle forze dell’ordine”.

Si sentono anche ragazzi che dicono “Basta” mentre il ragazzo viene picchiato dagli altri. Ma sembra che sia perché sta arrivando qualcuno Nel video un ragazzo viene circondato da altri che sembrano suoi coetanei; uno di questi lo colpisce con schiaffi, mentre l’altro dice di aver chiesto scusa. Gli altri riprendono. Poi alcuni altri lo colpiscono. “Come madre, prima che come consigliera comunale e come presidente della Commissione Giovani e Polizia locale della città di Napoli, non avrò pace finché non saranno individuati gli attori di questo orrore e intercettati i genitori di queste anime miserabili. Non è mai piacevole parlare in questi termini di giovanissimi, ma in questo caso parliamo, in tutta probabilità, di fortunati, di ragazzi cresciuti in contesti agiati e forniti di tutti gli strumenti, sociali, economici e culturali”, dice Bismuto.

