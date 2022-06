“Scusaci, tuo padre è morto per salvare i nostri bambini”, il messaggio alla figlia di Bruno Padovani

“Ti dobbiamo dire grazie e scusa…Grazie, perché se i nostri bambini sono vivi è solo merito di tuo papà. Scusa, perché purtroppo lui ha dato la sua vita per proteggere quelle dei nostri piccoli”: è il commovente messaggio delle madri dei quattro cuginetti alla figlia di Bruno Padovani, 82enne di Nogara stroncato da un infarto per lo sforzo con il quale ha tirato via dal mare un gruppetto di bagnanti marocchini presso il Lido Adriano, nel Ravennate. Si trovava nella località balneare per trascorrere una settimana di vacanza insieme a sua figlia Paola. “Se sono vivi – mi hanno sussurrato in lacrime – è solo grazie a lui”, dice la donna. Suo padre non si è lasciato intimorire dalle onde alte e dalle bandiere rosse che sventolavano sulla spiaggia.

Un attimo prima di lanciarsi in acqua, ricorda la donna, “mio padre era sereno, mi diceva ‘siamo in paradiso, c’è poca gente’”. Poi le grida di aiuto, la corsa dell’uomo verso l’acqua, con la figlia che gli dice: “Papà, fermati che chiamo rinforzi”. “Non ha minimamente pensato ai suoi 82 anni, lui era così, se c’era da aiutare qualcuno lo faceva con tutto se stesso”. Corsa a chiamare un’amica, la donna è tornata sul bagnasciuga e ha notato una folla di persone: “I piccoli erano salvi ma mio padre, forse per la tensione, forse per lo sforzo, era a terra … Non ce l’ha fatta. Mi hanno detto che è morto da eroe, ma io avrei voluto godermelo ancora per tanti anni, era così felice adesso con i nipotini. Invece ora io sono rimasta sola”. Sui fatti la Procura di Ravenna ha aperto un’inchiesta senza ipotesi di reato. “Se c’è una definizione di eroe, questo è Bruno Padovani”, hanno detto il governatore del Veneto Luca Zaia e l’amministrazione comunale nogarese.