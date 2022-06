Il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta sul palco di Mira, in Veneto, durante un comizio elettorale in vista delle Amministrative risponde a muso duro a un lavoratore che gli rivolge la parola. “Ah sei dipendente? E cosa chiede il tuo datore di lavoro?”. “Lo chieda a lui”. “E perché cazzo parli allora?”.



L’incredibile attacco di Brunetta a un cittadino durante un comizio: “Perché ca**o parli?” | VIDEO

La scena è accaduta lo scorso 10 giugno ma sta circolando in queste ore sui social. Sul palco, circondato da fioriere, Brunetta sembra provocare il cittadino: “Perché non ti metti in proprio?”. Lo ripete per tre volte, l’uomo chiede la parola per spiegare la sua scelta e il ministro taglia corto: “No, non ti lascio parlare perché il microfono ce l’ho io, quindi comando io. Viva la democrazia. Continua a fare il tappezziere, dipendente”. “Vedete – conclude Brunetta – il mondo è bello anche per questo perché io, figlio di venditore ambulante, mio padre mi diceva sempre ‘mai sotto padrone’. E io questa cosa l’ho continuata nella mia vita, ho avuto solo un datore di lavoro, lo Stato”. Il ministro ha pubblicato un video dell’evento sui suoi profili social, ma lo spezzone in cui avviene il diverbio non c’è.