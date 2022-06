Pizza a quattro euro? Per Flavio Briatore è impossibile, ma non per l’Associazione Verace Pizza Napoletana

“Certamente, non è impossibile fare una pizza a 5 euro, dipende dalle condizioni in cui si lavora e dai costi in genere, ma certamente non è scandalosa nemmeno una pizza a 15 euro e più. Vorrei solo specificare che una pizza a 15 euro deve avere almeno una qualità dei prodotti e della manifattura eccezionale, altrimenti non si possono giustificare i costi per la clientela”: Antonio Pace, presidente Avpn (Associazione Verace Pizza Napoletana), interviene parlando con Adnkronos sulla querelle sollevata da Flavio Briatore sui costi delle pizzerie.

La risposta dei pizzaioli a Briatore che non crede si possa vendere una pizza a quattro euro

“Dispiace che il signor Briatore, nel suo video, non citi il fatto che la vera pizza napoletana nel suo complesso – avverte Pace – deve rispondere a delle regole ben precise, stabilite dal nostro disciplinare, negli ingredienti, nelle tempistiche, nelle dimensioni e nel procedimento. In estrema sintesi, almeno per noi che amiamo la pizza e la divulghiamo nel mondo, è lei a essere al centro della scena, tutto il resto è contorno, ancorché importante. Con la consapevolezza che gli elementi a latere, dall’accoglienza alla location, dal servizio ai vari plus, possono determinare differenze anche rilevanti sul prezzo finale”.

Sergio Miccú, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, ha spiegato invece: “Il problema non è a quanto si venda la pizza con l’astice blu ma a quanto sia giusto vendere una margherita o una marinara con ingredienti di qualità”. “La pizza – ha aggiunto – ha contribuito a sfamare intere generazioni superando le crisi più dure che la città ha vissuto. Dalla guerra al colera. Ma oggi si tratta di un piatto. Perciò le classiche conservino anche il valore della tradizione . Quelle cosiddette da chef che diventano un’altra cosa possono anche vedere prezzi diversi.