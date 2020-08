L’imprenditore in un’intervista alla Stampa spiega che il Billionaire ha sempre seguito le regole, ma i clienti non ne volevano sapere di rispettarle. Si dimentica però di raccontare che il personale del Billionaire…

Dall’isolamento del ricovero al San Raffaele oggi Flavio Briatore rilascia un’intervista alla Stampa: l’imprenditore sta bene e spiega che al Billionaire sono state rispettate le norme anti Covid ed erano i clienti a voler stare tutti appiccicati. Ma qualche giorno fa Selvaggia Lucarelli ha mostrato che erano proprio i dipendenti del locale a stare senza mascherina.

Briatore, il distanziamento dei clienti al Billionaire e i video dei dipendenti senza mascherina

Briatore racconta di non avere grandi problemi di salute: “Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato, altrimenti sarei un fenomeno visto che le sto parlando al cellulare”. E spiega che ogni sera al Billionaire poteva entrare solo un numero di persone adeguato alle regole, ma che nonostante lo spazio disponibile finivano per stare tutti appiccicate. Questa volta per l’imprenditore “il cliente non ha sempre ragione”. Frate Briatore predicava il distanziamento ma i peccatori del Coronavirus non avevano intenzione di ascoltarlo:

Avete sbagliato qualcosa?

«Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone.Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate…Per tacere di altri comportamenti» Quali?

«Abbiamo saputo di ragazzi che a gruppi di 50 o 60 ordinavano le casse di champagne e se le andavano a bere sulla spiaggia insieme con i fornitori. Ballavano e facevano festa sino all’alba. Lì certo non potevamo intervenire»

Quindi secondo il ragionamento dell’imprenditore lo staff del Billionaire si arrabbattava girando con la mascherina nel locale e disperandosi perché i clienti non seguivano il loro esempio. Ma un paio di giorni fa Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un video che mostrava i dipendenti della discoteca al lavoro. Con la mascherina abbassata e addirittura mettendosi le dita in bocca per fischiare:



Se non fosse sufficiente una foto datata 3 agosto mostra tutto lo staff al completo vicino vicino, e senza mascherina:

Quindi non erano solo i clienti, nonostante le raccomandazioni, a non seguire le regole. I dipendenti tenevano comportamenti a rischio. Ma allora a chi ha predicato Briatore?

