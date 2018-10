Se la Gran Bretagna dovesse tenere oggi un altro referendum sull’adesione del paese all’Unione europea, gli euroscettici potrebbero non ripetere il loro successo. Lo afferma uno studio commissionato dal Parlamento europeo e pubblicato oggi, secondo il quale circa una persona su due in Gran Bretagna, il 51%, voterebbe ora per rimanere nel blocco.

Brexit, il sondaggio: in Gran Bretagna adesso vince il remain

Il 34% delle persone intervistate ha dichiarato che sceglierebbe ancora la Brexit, mentre l’11% si è detto indeciso. I dati arrivano mentre i leader dell’Ue si preparavano a incontrarsi per quello che è stato annunciato come un summit “make-or-break” a Bruxelles. Tuttavia, i colloqui tra Londra e l’Ue sembrano essersi nuovamente arrestati sulla spinosa questione del confine irlandese. Il tempo stringe, con un accordo che deve essere ratificato da entrambe le parti prima che la Gran Bretagna esca dall’Ue il 29 marzo.

Intanto oggi il capo negoziatore Ue, Michel Barnier, ha aperto alla possibilita’ di estendere il periodo di transizione di un anno nel tentativo di sbloccare l’impasse nelle trattative con Londra sulla Brexit. Lo hanno riferito fonti diplomatiche. “Una delle opzioni è di estendere la fase transitoria di un anno”, fino al 2021, per cercare di ottenere più tempo per negoziare un accordo commerciale, ha riferito Barnier ai ministri degli Esteri dei Ventisette. In serata la premier britannica, Theresa May, è attesa a Bruxelles per la cena dei capi di Stato e di governo dove terrà un discorso, cui seguirà – in separata sede – il rapporto di Barnier sulla situazione. Il nodo principale resta la mancanza di un accordo sul confine nordirlandese.