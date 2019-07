L’incendio nella fabbrica Isello Vernici di Brendola

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in tarda mattinata in un’azienda di vernici a Brendola, in provincia di Vicenza. Numerose squadre dei vigili del fuoco stanno operando per evitare che le fiamme, alte fino a 20 metri, si estendano ad altri fabbricati. L’azienda si trova a lato dell’autostrada A4 Milano-Venezia, nei pressi del casello di Montecchio.

L’incendio nella fabbrica di vernici di Brendola

Dal rogo si alzano enormi volute di fumo nero, visibili da decine di chilometri di distanza. Molti automobilisti in transito hanno dato l’allerta, chiamando il 115. A scopo precauzionale è stata chiusa la strada provinciale 500 e molte strade che dal casello della A4 portano al paese vicentino. L’incendio divampato alla Isello Vernici, nella zona artigianale di Brendola, è stato preceduto da alcune esplosioni, udite in un vasto raggio. Lo hanno riferito alcuni testimoni. Il sindaco del paese, Bruno Beltrame, ha avvisato la popolazione di restare in casa con le finestre chiuse e di non avvicinarsi alla zona del rogo.

. – “Si tratta di un incendio importante. Poco fa è stato necessario chiudere l’Autostrada A4 nel tratto con il quale confina l’Azienda a causa del denso fumo. Con i Vigli del Fuoco e le Forze dell’Ordine stanno intervenendo i nostri volontari della Protezione Civile. L’Arpav sta eseguendo i campionamenti dell’aria e, fino a che non se ne avranno gli esiti, raccomandiamo ai residenti della zona di rimanere in casa con porte e finestre chiuse”, dice l’Assessore alla Protezione Civile della Regione Gianpaolo Bottacin, che sta seguendo l’evolversi dell’incendio. “Rimaniamo in costante contatto con i Vigili del Fuoco – aggiunge Bottacin – raccomandando ai cittadini e agli automobilisti di rimanere distanti dal luogo dell’incendio per non ostacolare le operazioni di soccorso”.

Il video dell’incendio a Brendola

Qui un video. L’autostrada A4 è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto Montebello-Montecchio Maggiore a causa del grave incendio alla ditta ‘Isello vernici’. Nonostante l’intenso lavoro di decine di pompieri, la situazione è ancora molto critica, e le fiamme rischiano di propagarsi ad altri capannoni, dove si trovano altri solventi.

La zona dell’incendio è completamente transennata nell’arco di diversi chilometri e c’è il divieto assoluto di avvicinarsi a residenti e curiosi. Carabinieri e polizia municipale del comprensorio invita gli automobilisti di allontanarsi dal luogo. Sul posto anche il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, che nelle prossime ore potrebbe emettere altre ordinanze, dopo il consiglio rivolto di chiudere le finestre ai suoi cittadini. I tecnici dell’Arpav stanno monitorando la qualità dell’aria. Qui il video dei vigili del fuoco su Brendola:

#1luglio 15:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso a Brendola (VI) per l'incendio di una fabbrica di vernici. Chiuso, per il denso fumo, il tratto dell'autostrada #A4 tra le uscite di Montebello e Vicenza Ovest pic.twitter.com/efmXm0nrDs — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 1 luglio 2019

