Quattro calciatori argentini mentono per entrare in Brasile a giocare la partita per la qualificazione dei Mondiali. E il match viene sospeso

Brasile-Argentina sospesa per covid, più o meno. A San Paolo, il match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 è stato interrotto dall’ingresso in campo di esponenti delle autorità sanitarie locali dopo 4 minuti di gioco: nel mirino dei funzionari, 4 giocatori dell’Argentina. Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Emiliano Buendia e Cristian Romero militano in club della Premier League, in Inghilterra, e avrebbero fornito false informazioni nella documentazione necessaria per entrare in Brasile.

Brasile-Argentina: l’incredibile “invasione di campo” delle autorità per cacciare i giocatori “imbroglioni” | VIDEO

Secondo l’Anvisa, l’ente regolatore sanitario brasiliano, i 4 calciatori argentini avrebbero affermato di aver fatto tappa in Venezuela prima di raggiungere San Paolo. L’informazione si sarebbe rivelata falsa. Inizialmente, ai 4 giocatori sarebbe stato consentito di scendere in campo. La situazione è precipitata con l’ingresso dei funzionari sul terreno di gioco. La federcalcio argentina dal proprio profilo Twitter annuncia la sospensione del match, mentre dallo stadio rimbalzano le voci dei protagonisti. “Perché non sono venuti a cercarli in albergo?”, chiede il ct argentino Scaloni.

The Brazilian Ministry of Health, four minutes after the start of the match, remembered that players coming from England should be quarantined 😂😂 #ArgentinaVsBrazil

pic.twitter.com/Qd8NdCgu7y — Eng Mourinho (@EngMourinho) September 5, 2021

La gara tra Brasile e Argentina, match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, è stata poi definitivamente sospesa dopo le consultazioni fra la Fifa e le autorità sanitarie locali, al sesto minuto di gioco dopo l’intervento delle autorità sanitarie di San Paolo nell’Arena Corinthians, intenzionate a far uscire dal campo 4 giocatori argentini accusati di aver violato il protocollo anti-Covid: Giovani Lo Celso, Emiliano Martinez, Cristian Romero ed Emiliano Buendia che avrebbero rilasciato false dichiarazioni all’ingresso nel Paese, omettendo di segnalare di essere stati nei quattordici giorni precedenti in Paesi per cui è prevista la quarantena obbligatoria. Intanto la Conmebol fa sapere che “per decisione dell’arbitro, il match Brasile-Argentina è sospeso. L’arbitro e il Commissario di gara invieranno una relazione alla Fifa, che determinerà le decisioni da prendere. Si tratta di un procedimento che segue alla lettera le regole vigenti”.