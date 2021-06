Perché mai Maria Elena Boschi dovrebbe fare il tifo per Giorgia Meloni?

Giorgia Meloni vive in un mondo fantastico (inteso come “di fantasia) dove ogni contendente dovrebbe fare il tifo per il proprio avversario. Come se un tifoso della Lazio facesse il tifo per la Roma (e viceversa). Una pretesa forzata che, però, è stata spostata dalla leader di Fratelli d’Italia anche sul piano politico. Ed è così che è nato il battibecco social a distanza Boschi Meloni, con la ragione che – questa volta – non può stare nel mezzo.

Boschi Meloni, l’inutilità di uno scontro social sul futuro (e sul nulla)

Tutto è partito da una dichiarazione fatta dalla deputata di Italia Viva (e capogruppo alla Camera del partito di Matteo Renzi) sulle voci di un possibile futuro di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. A domanda fatta a L’Aria Che Tira, Maria Elena Boschi ha risposto così.

Una replica coerente con le posizioni politiche differenti e diverse, seppur con sfumature molto più rarefatte rispetto al passato (nel pre-pandemia): “Preferisco che non ci sia un Presidente del Consiglio sovranista, che guida un partito che ci avrebbe negato i fondi del Recovery Fund. Non chiedo sconti e non faccio sconti come donna, credo che sia giusto che uomini e donne competano sulla stessa linea”. Parole che hanno fatto innervosire (immotivatamente) Giorgia Meloni che ha dedicato un post social a questa dichiarazione di Maria Elena Boschi, commentando: “La sinistra ha paura di vedermi Presidente del Consiglio? Un’ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta”.

Ma quale sarebbe la pretesa della leader di Fratelli d’Italia? Vorrebbe un endorsement e un applauso, con tanto di festoni, dalle opposizioni in caso di sua elezione a Palazzo Chigi? Eppure questo è quello che traspare da questa polemica inutile fondata sul nulla e su un futuro ancora tutto da scrivere (dato che anche nel Centrodestra già hanno frenato e hanno rimandato qualsiasi tipo di discorso alle prossime elezioni Politiche, nel 2023). Eppure lo scontro Boschi Meloni si è consumato lo stesso, con tanto di contro-replica da parte della deputata di Italia Viva.