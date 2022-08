Dopo lo strappo, Bonelli dà del fascista a Calenda che gli risponde per le rime

Nella coalizione di centrosinistra brucia ancora molto lo strappo consumatosi ieri tra Azione e Pd, quando Carlo Calenda si è sfilato dall’accordo con Enrico Letta a seguito del patto elettorale raggiunto dai dem con SI di Nicola Fratoianni ed Ev di Angelo Bonelli. Quest’ultimo oggi ha ingaggiato con il leader di Azione uno scontro tutto social senza esclusione di colpi.

Tutto è nato da una dichiarazione netta e inequivocabile sui rigassificatori, con la quale Carlo Calenda ha ripreso le tesi già sostenute qualche giorno fa in occasione della presentazione del Patto Repubblicano. Il leader di Azione ha detto: “Ci sono cose che non sono né di destra né di sinistra ma di buonsenso, abbiamo bisogno di un paese normale in cui si affrontano i problemi. Abbiamo bisogno di 11 termovalorizzatori e di 2 rigassificatori, benissimo discutete con le comunità ma poi si fanno e, se è il caso, si militarizzano i siti”.

Da qui la replica del co-portavoce di Europa Verde Bonelli su Twitter: “Dice Calenda che usare l’esercito non è di destra e né di sinistra? E’ vero perché è drammaticamente fascista. Calenda non ha strategia energetica e parla per slogan, come sul nucleare: energia costosissima che ha portato la Francia ad indebitarsi. Il futuro sono le rinnovabili”.

Dice Calenda che usare l’esercito non è di destra e ne’ di sinistra? E’ vero perché e’ drammaticamente fascista

Calenda non ha strategia energetica e parla per slogans,come sul nucleare, energia costosissima che ha portato la Francia ad indebitarsi. Il futuro sono le rinnovabili pic.twitter.com/PjbMh4Ik8c — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) August 8, 2022

Carlo Calenda risponde per le rime alla stoccata di Bonelli

Le parole di Bonelli non sono passate in sordina: Carlo Calenda ha immediatamente risposto alla stoccata con un post Instagram. Il leader di Azione ha scritto con un velo di ironia: “Ecchelà là. Sono diventato fascista. Contavo i minuti. Funzionava bene questa alleanza Enrico Letta. Clavicembalo ben temperato”. Che l’incompatibilità delle forze messe in campo per la coalizione di centrosinistra fosse davvero insormontabile? Stando ai commenti di molti degli elettori di Azione, la risposta è indubbiamente affermativa.