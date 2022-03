Il bombardamento della Torre della Tv di Kyiv, che ha causato “problemi di trasmissione” | VIDEO

La Russia prova a destabilizzare e gettare nel panico la popolazione dell’Ucraina mirando alle vie di comunicazione ufficiali del governo di Kyiv. L’esercito di Putin ha bombardato la Torre della Tv della capitale, e i canali televisivi del Paese hanno smesso di trasmettere da pochi minuti. Poco prima di lanciare l’offensiva le truppe del Cremlino avevano avvisato i cittadini della regione di Kyiv che abitano vicino a ripetitori di telecomunicazioni di lasciare le loro case. Nel bombardamento sono morti 5 civili. E secondo quanto riferisce l’ambasciata ucraina presso la Santa Sede Putin starebbe preparando un attacco aereo sulla Cattedrale di Santa Sofia, patrimonio dell’Unesco.

Two Russian missiles were launched at the Kyiv TV tower. Lukashenka made the assault on Kyiv possible. He provided Putin with infrastructure and land to attack Ukraine. He shares full responsibility with Putin. pic.twitter.com/0nhdz7z1eW — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 1, 2022

Il bombardamento della Torre della Tv di Kyiv, che ha causato “problemi di trasmissione”

La Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ha confermato i problemi di trasmissione in seguito al bombardamento della Torre, ma ha informato che sono stati attivati i canali di riserva.

⚡️The moment of the Russian attack on a TV tower in Kyiv, captured by a witness. Video: https://t.co/NMbJkyj9jW pic.twitter.com/GeYDSD91dw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022



Intanto una lunga Colonna di mezzi militari russi si sta muovendo da Nord Ovest verso la capitale. L’offensiva militare si è fatta più intensa oggi già a partire dalle prime re di questa mattina, quando un missile ha distrutto il palazzo del governo nella seconda città ucraina Kharkiv. Fonti di intelligence statunitensi hanno riferito che si trattava di un tentativo di uccidere il governatore locale.