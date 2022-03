Kharkiv come Aleppo: la tragedia dei bombardamenti e la mattanza dei civili | VIDEO

Il tavolo della trattativa di Gomel non ha portato ad alcun risultato. I diplomatici di Russia e Ucraina si dovrebbero incontrare nuovamente (probabilmente al confine tra Bielorussia e Polonia) nel giro dei prossimi 3/4 giorni. Ma non si è creata una situazione di stallo in tutte le città, con l’offensiva del Cremlino che si è intensificata nella notte. E la zona più colpita dai bombardamenti (anche a grappolo, che sono bandite in molti Paesi) è quella di Kharkiv, la seconda città del Paese.

Missile attack on the Kharkiv regional administration, Sumska 64. Grad shelling at residential areas. Putin now in total war with Ukraine. pic.twitter.com/eXyfA4E4YI — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 1, 2022

Kharkiv al centro dei bombardamenti russi contro i civili

Le immagini dei bombardamenti fanno riferimento a quel che è accaduto questa mattina, ma da giorni Kharkiv è sotto attacco. Missili e bombe lanciate su obiettivi civili, nonostante le “promesse” di Putin di limitarsi a obiettivi militari.

WATCH: Significant damage after Kharkiv government headquarters in eastern Ukraine is hit by missile pic.twitter.com/BtswdekJmL — BNO News (@BNONews) March 1, 2022

Come racconta Francesca Mannocchi, inviata de La Stampa in Ucraina, i civili sono stati presi di mira. Colpiti diversi quartieri residenziali di tutta la regione dell’Oblast’, quasi sempre con le stesse modalità:

“Human Rights Watch e Amnesty International dopo avere esaminato i filmati ritengono di aver identificato l’uso di munizioni a grappolo, che disperdono sottomunizioni o bombe più piccole su un’ampia area, aumentando il potenziale di vittime e di danni”.

Le bombe a grappolo sono state bandite da oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come spiega Vice, ma sono state utilizzate anche in quel recente e perpetuo conflitto in Medio Oriente, in Siria. Si tratta di un lancio – di fatto – simultaneo di diversi ordigni, senza un obiettivo preciso. Si punta una zona e si lasciano cadere, colpendo tutto e tutti. Indiscriminatamente. E ci sono molte testimonianze che arrivano da tutta l’Ucraina, anche di missili inesplosi che, però, sono il simbolo di questa strategia che mette tutti i cittadini in pericolo.

We are seeking images of Uragan 9M27K and Smerch 9M55K cluster rocket and their submunitions from the current fighting in Ukraine, as well as videos of suspected cluster munition attacks. If you have any, reply with a link to the source if possible. pic.twitter.com/PI04EleDAH — Bellingcat (@bellingcat) February 26, 2022

Nel suo lungo thread, Bellingcat ha raccolto tutte le segnalazioni di missili caduti sul suolo ucraino (non solo a Kharkiv) e le ha geolocalizzate. Tutto ciò è servito per confermare come la città – ma tutta l’Ucraina – sia finita sotto attacco russo portato attraverso il sistema delle bombe a grappolo.