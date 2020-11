L’aggiornamento della situazione del Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 40.902 contagiati e 550 morti di ieri: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 14 novembre

I dati dei contagi ripartiti regione per regione: “Da ieri registriamo 3.578 nuovi positivi in Veneto. Stiamo tracciando il territorio. Registriamo un totale di 241 persone ricoverate in terapia intensiva. In generale, i ricoverati con sintomi sono 1.976″ ha spiegato il governatore Zaia. In Alto Adige 690 casi positivi su 2.865 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. 5 decessi nella giornata di ieri, per un dato complessivo di 379. Resta sempre molto forte la pressione sugli ospedali ed in particolare sulle terapie intensive. Il numero dei pazienti covid ricoverati è salito a 500, 346 sono le persone che si trovano nei normali reparti ospedalieri, 110 quelle in strutture convenzionate e 44 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri). Nelle Marche nelle ultime 24 ore i positivi sono 779: 247 in provincia di Macerata, 272 in provincia di Ancona, 104 in provincia di Pesaro-Urbino, 102 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 0 da fuori regione). In Toscana oggi altri 2.420 positivi e 42 decessi in più, tra cui 23 uomini e 19 donne con un’età media di 82,4 anni. I ricoverati sono 1.945, + 24 rispetto a ieri, di cui 266 in terapia intensiva (1 in più). . Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 2.614 casi x100.000 abitanti, Pisa con 2.563, Firenze con 2.200, la più bassa Grosseto con 1.117. 271 nuovi contagi in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di 2250 tamponi processati. Otto casi si riferiscono a cittadini residenti fuori regione. Tra i nuovi positivi si contano 40 casi a Matera ed altrettanti a Potenza. 5 i decessi. Stabile il numero di ricoverati negli ospedali lucani, pari a 165, di cui ventuno nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera.