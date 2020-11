Con la prospettiva del lockdown che potrebbe essere deciso il 15 novembre se la curva dei contagi non si stabilizza l’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: dopo i 25.271 contagiati e 356 morti di ieri: articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia: il bollettino e i dati della Protezione Civile per oggi 10 novembre

I casi ripartiti nelle regioni: in Veneto 48 morti in più rispetto a ieri, per un totale di 2.643 decessi dall’inizio dell’epidemia. Tornano a salire, dopo l’apparente frenata del fine settimana, anche i nuovi positivi, 2.763 nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 8.4.255. Cresce costantemente la pressione sugli ospedali della regione: i ricoverati con Covid nei reparti non critici sono 1.696 (+116), mentre i pazienti in terapia intensiva salgono a 210 (+7). Nelle Marche 504 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore: il maggior numero di positivi nella provincia di Ascoli Piceno, 141, seguita da quella di Macerata con 134, quella di Ancona con 102, 70 nella provincia di Pesaro-Urbino, 40 nella provincia di Fermo e 17 da fuori regione. In Alto Adige 375 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 1.853 tamponi. Resta sempre molto forte la pressione sugli ospedali con 331 pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 96 nelle strutture private convenzionate e 37 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri). Sale a 350 il numero delle persone decedute, 5 in più rispetto a ieri. In Basilicata 264 positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 1561 tamponi processati. Una quarantina di casi si riferiscono a cittadini residenti fuori regione. Si registrano anche 2 decessi. Sale il numero di ricoverati negli ospedali, saliti a 156, di cui 18 nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera. In Molise 48 positivi e 7 decessi. I pazienti in terapia intensiva rimangono invariati mentre salgono di 7 i ricoveri.