Dopo i 1.638 i nuovi casi e i 24 decessi di ieri i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia oggi della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: 1587 contagi e 15 decessi. Sono stati effettuati 83.428 tamponi. Sono 635 i guariti (in tutto 218.351), mentre aumenta di 7 unità il numero dei pazienti in terapia intensiva e ora si attesta a 222

Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 20 settembre

La suddivisione dei nuovi contagi regione per regione: in Lombardia 211 casi e 5 decessi; in Toscana 147 casi in più rispetto al giorno precedente. Oggi non si registrano nuovi decessi: il dato complessivo da inizio pandemia è di 1.152 morti. I ricoverati sono 109 (stabili rispetto a ieri), mentre salgono di due i ricoverati in terapia intensiva, oggi in totale 23. L’età media dei 147 casi odierni è di 35 anni circa. Delle 147 positività odierne, 1 caso è ricollegabile a rientri dall’estero. 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana, individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. Nelle Marche sono 31 i nuovi positivi: 15 in provincia di Ancona, 10 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Pesaro Urbino e 2 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 6 rientri dall’estero (Albania e Romania), 14 contatti in ambito domestico, 2 soggetti sintomatici, 5 contatti stretti di casi positivi, 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo, 1 rientro dalla Sardegna e 2 casi in fase di verifica. In Puglia sono 50 i casi positivi registrati oggi su 2.777 test effettuati: 29 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Si registra un decesso in provincia di Taranto. In Veneto si registrano 173 nuovi contagi da Coronavirus, rispetto a ieri, con il totale che arriva a 25.782 e 4 nuovi decessi. In Sardegna si registrano 72 nuovi casi, 53 rilevati attraverso attività di screening e 19 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 141 in tutto. In totale sono stati eseguiti 170.395 tamponi, con un incremento di 1.276 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 96 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+5 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti (18) in terapia intensiva.