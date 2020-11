Dopo i 29.003 nuovi casi e gli 822 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 28.352 positivi oggi contro i 29.003 di ieri, anche se con 10mila tamponi in meno (222.803). Il rapporto positivi-tamponi sale leggermente da 12,4 a 12,7%, ma che il calo sia consolidato lo dice il confronto con la scorsa settimana, quando lo stesso giorno si registravano oltre 37mila casi. Ancora molto alto il numero di decessi, 827 oggi (ieri 822), per un totale di 53.677. Mentre si rafforza il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 354 in meno (ieri -275), e scendono a 33.684, mentre le terapie intensive calano di 64 unita’ (ieri -2), e sono 3.782. La regione con piu’ casi e’ sempre la Lombardia (+5.389), seguita da Veneto (+3.418), Piemonte (+3.149), Campania (+2.924), Lazio (+2.276) ed Emilia Romagna (+2.165). Il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia, che ha superato ieri il milione e mezzo, si attesta a 1.538.217. In forte crescita i guariti, 35.467 (ieri 24.031), che superano nettamente i nuovi casi odierni. Per questo il numero degli attualmente positivi vira in negativo, -7.952 (ieri +4.148), per un totale di 787.893. Di questi, sono in isolamento domiciliare 750.427 pazienti, 7.534 meno di ieri.

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi e i dati della Protezione Civile del 27 novembre

La situazione dei contagi regione per regione: in Alto Adige nelle ultime 24 ore 410 casi su 2.301 tamponi esaminati. Doppia cifra per quanto concerne i nuovi decessi, 11, per un dato complessivo di 520 persone morte legate alle pandemia di coronavirus. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 260 mentre quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 42. In Veneto si registrano 3.418 nuovi contag nelle ultime 24 ore, e 60 vittime. Il numero complessivo degli infetti da inizio epidemia sale così a 137.474, quello delle vittime (tra ospedali e case di riposo) a 3.561. La pressione sugli ospedali cresce soprattutto per quanto riguarda i nuovi ricoveri nei reparti non critici, dove i malati Covid sono oggi 2.576 (+45), mentre scende lievemente per le terapie intensive, che ospitano 321 pazienti (-2). Nelle Marche i nuovi casi positivi sono 490 (99 in provincia di Macerata, 114 in provincia di Ancona, 103 in provincia di Pesaro-Urbino, 58 in provincia di Fermo, 72 in provincia di Ascoli Piceno e 44 da fuori regione). In Basilicata sono 215 i nuovi casi positivi a fronte di circa 1710 tamponi processati. A Potenza sono 38 i nuovi casi. Ci sono purtroppo altri tre decessi: si tratta di due persone residenti a Matera e una a Paterno. 44 le nuove guarigioni. Attualmente, invece, sono 176 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 23 in terapia intensiva. In Toscana 1.117 i positivi in piu’ rispetto a ieri (611 identificati in corso di tracciamento e 506 da attivita’ di screening) su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 100.444 unita’. I nuovi casi sono l’1,1% in piu’ rispetto al totale del giorno precedente. L’eta’ media dei 1.117 casi odierni e’ di 49 anni circa (l’11% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 23% tra 60 e 79 anni, l’11% ha 80 anni o piu’). I guariti crescono del 5,4% e raggiungono quota 51.397 (51,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.527.078, 15.081 in piu’ rispetto a ieri, di cui il 7,4% positivo. Sono, invece, 6.247 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,9% e’ risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.263 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 46.531, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.925 (68 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 66 nuovi decessi: 34 uomini e 32 donne con un’eta’ media di 85,1 anni. In Molise 79 casi e 5 decessi. In Puglia, su 9.505 test per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.737 casi positivi: 675 in provincia di Bari,110 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia BAT, 345 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota. Inoltre sono stati registrati 48 decessi: 8 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. In Umbria un indice Rt medio in Umbria dello 0,75 (intervallo tra 0,73 e 0,78 negli ultimi 14 giorni), mentre sono 261 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore su 3.955 tamponi analizzati, con una incidenza del 6,6%. Come quelli del giorno precedente sono i decessi (14), due in meno i ricoverati (416), di cui 62 in terapia intensiva (-6). Nelle Rsa invece 62 sono i positivi al Covid (-2). Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 864 nuovi contagi (l’11,86 per cento dei 7.284 tamponi eseguiti) e 35 decessi da Covid-19. I casi attuali di infezione risultano essere 14.594. Rimangono stabili a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e scendono a 594 i ricoverati in altri reparti