9 marzo: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

Mentre le zone rosse nel weekend diventano una prospettiva sempre più reale ecco la situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus oggi in Italia con il bollettino per il 9 marzo del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 13.902 casi e i 318 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

9 marzo: il bollettino sul Coronavirus in Italia

La suddivisione dei casi delle ultime 24 ore nelle regioni: “In Veneto oggi abbiamo registrato 1.608 nuovi positivi con un’incidenza del 3,71% e, purtroppo, altri 29 decessi per un totale di oltre 10mila vittime dall’inizio dell’epidemia”, ha spiegato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. “Questo incremento dei contagi non è una preoccupazione da poco, sale di giorno in giorno stiamo quindi affrontando una nuova ondata partendo da una base di 1.500 pazienti ricoverati negli ospedali. E se ci fosse l’indata come quella di dicembre arriveremmo a 5mila pazienti ricoverati, non possiamo permetterci di riempire gli ospedali perché così non riusciremmo a curare tutti”. In Toscana sono 1.001 i positivi in più rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 139.458 (83,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.323 tamponi molecolari e 10.401 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,2% è risultato positivo. Sono invece 11.500 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 22.157, +1,1% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.424 (48 in più rispetto a ieri, più 3,5%), 209 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 3,5%). Oggi si registrano 21 nuovi decessi. In Basilicata 186 nuovi casi. Nelle scorse 24 ore risulta il decesso di un residente a Sant’Arcangelo di Potenza. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 1284 (+4): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 19 in pneumologia, 12 in medicina d’urgenza e 6 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 37 nel reparto di malattie infettive, 12 in pneumologia e 8 in terapia intensiva. In Valle d’Aosta 8 nuovi casi nelle ultime 24 ore e zero decessi. Da inizio pandemia i casi positivi sono 8159, i casi positivi attuali 195, 6 in meno rispetto a ieri, di cui 9 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intesiva, e 184 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7547, + 14 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 80938, + 455, di cui 4818 processati con test antigienico rapido. I decessi complessivi a inizio emergenza sono 417. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 423 (115 in provincia di Macerata, 128 in provincia di Ancona, 79 in provincia di Pesaro-Urbino, 37 in provincia di Fermo, 50 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione). In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 187 nuovi casi. Sale a 1825 il bilancio delle vittime, con 12 decessi in più. Ricoverati in ospedale 672 pazienti (+7 rispetto a ieri); 87 (+3 rispetto a ieri con 8 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12566 (-129 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel Lazio sono 38.577 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.049 ricoverati, 261 in terapia intensiva e 36.267 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 202.106, i decessi 6.092 e il totale dei casi esaminati è pari a 246.775. I positivi nelle ultime 24 ore sono 1431, i decessi 28. In Friuli Venezia Giulia su 6.183 tamponi molecolari sono stati rilevati 351 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,67%. Sono inoltre 2.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 247 casi (8,24%). I decessi registrati sono 14; i ricoveri nelle terapie intensive sono 60 mentre quelli in altri reparti risultano essere 478. In Campania sono 2.709 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, su 23.591 tamponi, con un tasso di pari all’11,48%. I decessi registrati sono 45 nuovi decessi; sono 144 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.444 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. In Puglia, a fronte di 10.732 test effettuati, sono 1.286 i nuovi casi positivi al Covid-19, con 39 decessi. I pazienti ricoverati sono 1.532 contro i 1.516 di ieri (+16).