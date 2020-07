I dati di oggi nel bollettino del 17 luglio sul Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 233 casi (ieri 230) per un totale che sale a 243.967. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, secondo cui gli attuali casi di positività sono 12.456 (17 in meno di ieri) mentre i dimessi e guariti sono 196.483 (237 in più). Scende il numero dei morti: sono 11, quando ieri sono stati 20. Il numero complessivo delle vittime è di 35.028.

Il bollettino di oggi 17 luglio sul Coronavirus in Italia

Dei 231 nuovi casi di contagio da coronavirus 55 (pari al 23,6%) sono stati registrati in Lombardia e Veneto, e 52 in Emilia Romagna. La regione Emilia Romagna ha comunicato il seguente ricalcolo: “In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi (1 da Parma e 1 da Ferrara) in quanto ri-classificati non casi COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: numero corretto 29.033”. Il totale degli attualmente positivi è 12456, 17 in meno rispetto a ieri. Le regioni con zero contagi sono quattro.

I ricoverati sono 771 (+21 rispetto a ieri) mentre nelle terapie intensive sono 50 i pazienti ancora in cura (-3). Restano in isolamento domiciliare 11.635 pazienti (-35). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti oltre 50mila tamponi. Gli undici decessi risultano così ripartiti: 3 in Lombardia, 2 in Emilia Romagna e Toscana, 1 in Piemonte, Liguria, Lazio e Campania.

Il bollettino sul Coronavirus: i dati nelle regioni

Per quanto riguarda i numeri nelle altre regioni, i positivi in Veneto risalgono sopra quota 500. Con i nuovi 21 casi registrati da ieri, infatti, il bollettino regionale riporta oggi un totale di 502 soggetti attualmente positivi, e 1.617 soggetti in isolamento fiduciario. Si registra poi un decesso, mentre il numero dei ricoverati in ospedale e in terapia intensiva rimane stabile. I positivi in Veneto erano scesi sotto quota 500 lo scorso 26 giugno (487), e nella prima settimana di luglio si sono assestati attorno ai 385, toccando il minimo di 382 il 4 luglio, per ricominciare a risalire. Nelle Marche sono stati effettuati 1031 tamponi nelle ultime 24 ore: 454 nel percorso nuove diagnosi e 577 nel percorso guariti, con l’individuazione di tre nuovi casi di Covid-19, tutti in provincia di Pesaro-Urbino. I casi complessivamente accertati dall’inizio della crisi pandemica sono diventati 6.797, il 7,39% rispetto agli 91.903 tamponi processati. Altri due casi di positività sono stati accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, portando il totale a 1.454. Il dato si ricava dall’analisi del bollettino settimanale della Regione. Gli attualmente positivi sono passati su base giornaliera da 15 a 17. In Trentino, per il sesto giorno consecutivo, non si registrano nuovi casi positivi. Sono 852 gli attuali casi positivi nella regione Lazio, 175 i ricoverati non in terapia intensiva. Mentre sono 9 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 668, i deceduti sono 849, il totale dei guariti 6.698 e il totale dei casi esaminati 8.399. Uno stabilimento ad Ostia è stato chiuso per un caso di contagio.

C’è poi il sesto giorno di fila senza nuovi casi di contagio in Basilicata: è l’esito di 297 tamponi effettuati ieri, tutti negativi. Immutata pure la situazione dei ricoveri, in tutto tre le persone in cura presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza. I dati del bollettino quotidiano della task force regionale distinguono i residenti lucani dagli stranieri. I casi Covid lucani sono 3 (una persona è ricoverata e le altre due in isolamento domiciliare) mentre le persone guarite sono 372 e quelle decedute 27. Vengono conteggiate a parte due donne straniere provenienti dalla Moldavia risultate positive al test effettuato all’ingresso nella regione lucana, entrambe ricoverate a Potenza. Integrando i dati dei lucani e dei non residenti, i casi attuali sono 5, di cui tre persone in ospedale per Covid-19 (nessuna in terapia intensiva). Torna a zero la curva epidemiologica anche in Abruzzo. Rispetto a ieri non si registrano ne’ nuovi contagi da Covid-109, né decessi (468 il totale). Invariato anche il numero dei ricoveri (17) e delle persone in isolamento domiciliare (102, uno in meno rispetto a ieri), con le terapie intensive ormai vuote da giorni. Stabili anche le guarigioni/dimissioni: 2.747 il totale, due in più rispetto a 24 ore fa; così come il totale dei positivi che, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 119, con una diminuzione di 1 unità rispetto a ieri. In Puglia cinque dei 1.719 test processati per accertare l’infezione hanno dato esito positivo: tre sono stati rilevati in provincia di Bari, due in quella di Foggia. I positivi accertati sono 70, 12 dei quali si trovano in ospedale mentre gli altri 57 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 3.929 mentre non è registrato alcun decesso. Infine sono 1.377 i casi di positivita’ al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale non si registrano nuovi contagi.