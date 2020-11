Bollettino Coronavirus Veneto oggi 23 novembre

I dati aggiornati sui contagi di Coronavirus in Veneto oggi 23 novembre nel bollettino illustrato in diretta Facebook dal presidente della Regione Luca Zaia: 2.540 positivi e 37 decessi. Sono stati effettuati 11.148 tamponi. I pazienti di terapia intensiva sono 306 in aumento di 9. I ricoverati sono 2.395 in crescita di 67. “Abbiamo di gran lunga superato il livello di ricoveri della prima fase e ci avviamo a superare anche il “record” di terapie intensive di marzo/aprile”, spiega Zaia che annuncia per domani una nuova ordinanza “cercando di fare degli aggiustamenti rispettosi di chi lavora ma anche della salute pubblica”. “Da zona gialla – rileva – qualche preoccupazione ce l’abbiamo”.