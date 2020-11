La situazione dei contagi in Veneto nel bollettino di oggi 28 novembre della regione illustrato dal presidente Luca Zaia in diretta su Facebook

Coronavirus Veneto: il bollettino di oggi 28 novembre

3498 positivi e 2592 ricoverati, 16 in più rispetto a ieri. Crescono di 7 i pazienti in terapia intensiva. Ci sono 83 nuovi decessi. Sono stati effettuati 48.804 tamponi



Il Veneto resta in zona gialla, ma il governatore Luca Zaia invita a non abbassare la guardia: “proibito cullarsi nelle illusioni. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro della sanità pubblica veneta. Come ho detto infinite volte, questa non è una gara e non si vince niente”. Così Zaia ha commentato con l’ANSA la nuova zonizzazione nazionale che ha mantenuto il Veneto in area gialla. “Rivolgo a tutti un forte appello alla responsabilità – ha proseguito Zaia – perché si rispettino al massimo il distanziamento sociale senza alcun tipo di assembramento, l’uso costante della mascherina, l’igiene continua delle mani. Serve un’attenzione totale alla salute pubblica, sia in chiave generale, che personale”.