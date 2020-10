La situazione sul Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 24.991 casi e 205 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 29 ottobre

La suddivisione dei contagi nelle regioni: aumento record dei nuovi casi Covid individuati in Umbria nell’ultimo giorno, 694, 8.967 dall’inizio della pandemia. Dato mai toccato nelle due fasi dell’emergenza e fornito dal commissario Antonio Onnis nella conferenza stampa settimanale per illustrare la situazione. Segnalati altri cinque morti, 119, e 117 guariti, 3.272, con gli attualmente positivi passati da 5.004 a 5.576. Riguardo ai ricoverati in ospedale sono passati a 292 a 301, 41 dei quali in rianimazione (ieri erano 37). Ancora due morti, in Alto Adige, a causa del Covid-19. Lo segnala l’Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, ultime 24 ore, hanno processato 2.566 tamponi (di cui 1.203 nuovi test) accertando 298 nuovi casi positivi. Il bilancio delle vittime cresce ancora – ora sono 306 tra ospedali e case di riposo – così come cresce il numero – sono 7.485 – delle persone di cui è stata accertata la positività al coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria e quello delle persone attualmente in isolamento domiciliare: dalle 6.666 di ieri si è passati oggi a 7.313. Restano 15 i pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva e 133 nei normali reparti ospedalieri, mentre aumentano quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate: sono 60, dodici in più rispetto ad ieri. Altri 42 (uno in più) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Sono 1.472 i nuovi casi di coronavirus oggi in Veneto, che portano il totale dei soggetti attualmente positivi a 23.626. I pazienti ricoverati in terapia intensiva superano quota 100 e ora sono 102 di cui 97 positivi e cinque negativizzati. I pazienti ricoverati in area non critica sono invece 859, di cui 759 positivi e 100 negativizzati. Da ieri si e’ infine registrato un decesso. Ad oggi, i soggetti in isolamento domiciliare sono 16.918, di cui 7.512 positivi e 508 con sintomi