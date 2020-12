L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 19.350 positivi e i 785 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus oggi: i dati della Protezione Civile per il 2 dicembre

Quanti sono i contagi oggi nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore i positivi sono 421 nel percorso nuove diagnosi (98 in provincia di Macerata, 100 in provincia di Ancona, 108 in provincia di Pesaro-Urbino, 57 in provincia di Fermo, 50 in provincia di Ascoli Piceno e 8 da fuori regione). È sempre pesante il bilancio quotidiano della pandemia da coronavirus in Alto Adige: altri 7 decessi, che portano in totale, dall’inizio dell’emergenza, a 542. Sono stati, inoltre, accertati 317 nuovi casi positivi sulla base di 2.011 tamponi Pcr (dei quali 565 nuovi test) ed ulteriori 107 positivi sulla base di 1.639 test antifenici eseguiti ieri. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 33 nei reparti di terapia intensiva, 273 nei normali reparti ospedalieri, 143 nelle strutture private convenzionate e 77 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.458