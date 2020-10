Dopo i 520 i nuovi positivi e i 5 decessi di ieri l’aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in Lombardia con i dati della regione: 683 casi e un decesso. Sono stati effettuati 22.069 tamponi. Salgono i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 41, uno in più di ieri. Anche i ricoverati sono in aumento: 351 in crescita di 22.

Bollettino Coronavirus Lombardia oggi: i dati della Regione per l’8 ottobre

Proporrò a Regione Lombardia di fare una rete di sorveglianza con la medicina generale e la pediatria sulle malattie infettive, perché sarebbe opportuno che anche la nostra Regione si mettesse al lavoro per rendere possibile ai medici di medicina generale di fare i test rapidi e i sierologici, al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza”. Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Mammì, che chiede dunque “tamponi rapidi” per la diagnosi di Covid-19 “direttamente negli studi dei medici di famiglia”. “Per convivere con il virus dobbiamo essere più veloce di lui, abbattendo tempi di attesa, decisamente troppo lunghi – osserva in una nota – Abbiamo fatto grandi passi avanti nel contrastarlo, ma non dobbiamo commettere ancora l’errore di ancorarci a una strategia anche quando è evidentemente migliorabile, anzi possiamo prendere esempio da altre Regioni”. L’obiettivo, precisa l’esponente pentastellato, è “fare i tamponi dal medico in un sistema di rete regionale che consenta il contact tracing. Con i drive in ormai non si riesce più. Il sistema, invece, così sarebbe molto più rapido: chi sospetta di essere positivo può chiamare il suo medico, che lo convoca per il tampone”