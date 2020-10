L’andamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi dopo i 1224 casi e 5 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 21 ottobre

Sono 30 al momento le ambulanze del 118 ‘bloccate’ fuori a diversi pronto soccorso nel Lazio in attesa che i pazienti vengano ricoverati. Tra i pazienti a bordo ci sarebbero anche sospettI Covid. Lo si apprende da fonti sanitarie. Una delle ambulanze sarebbe ferma dalle 23 di ieri sera fuori al policlinico Casilino di Roma. In vista della seconda ondata di Coronavirus, l’Ares 118 a inizio ottobre ha incrementato con 20 mezzi le 250 ambulanze che aveva a disposizione sul territorio regionale. Si stanno facendo altre procedure per aumentre ancora di più il parco mezzi.