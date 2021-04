L’andamento aggiornato dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 29 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 13.385 positivi e i 344 decessi di ieri: 14.320 nuovi contagiati e 288 decessi. Diminuiscono le terapie intensive (-71) e i ricoveri (-509). Il tasso di positività sale al 4,3% e le dosi di vaccino somministrate sono 19.060.794.

Coronavirus Italia oggi: il bollettino del 29 aprile

I nuovi casi di oggi 29 aprile regione per regione: in Basilicata 170 nuovi casi su un totale di 1.523 tamponi molecolari, e si registrano tre decessi. In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 174 (+3): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva e 15 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 36 nel reparto di malattie infettive, 21 in pneumologia, 18 in medicina interna Covid e 3 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 6 (-3). Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 4613 tamponi: 2526 nel percorso nuove diagnosi (di cui 642 nello screening con percorso Antigenico) e 2087 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 308 (74 in provincia di Macerata, 44 in provincia di Ancona, 95 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 59 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori regione). In Veneto 935 i nuovi contagi e 17 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.041 tamponi, l’indice di positività è al 2,59%. I casi totali di coronavirus sono 411.111, mentre attualmente i positivi sono 22.255. Scendono ancora i pazienti in ospedale: sono 1.478, con una riduzione di 30 unità rispetto a ieri. Di questi, 1.275 sono ricoverati in area non critica (-26) e 203 in terapia intensiva (-4). I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.052 su 27.189 test di cui 14.194 tamponi molecolari e 12.995 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,87% (9,9% sulle prime diagnosi). Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 368.045 casi di positività, 979 in più rispetto a ieri, su un totale di 31.944 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. Purtroppo, si registrano 16 nuovi decessi: 4 a Bologna (4 uomini di 68, 72, 81 e 87 anni), 4 a Modena (2 uomini di 78 e 83 anni e 2 donne di 74 e 99 anni), 2 a Parma (2 uomini di 81 e 83 anni), 2 in provincia di Forlì-Cesena (1 uomo di 57 anni e 1 donna di 73 anni), 1 a Piacenza (1 uomo di 75 anni), 1 a Reggio Emilia (1 uomo di 85 anni) e 1 a Rimini (1 uomo di 56 anni). Figura tra i decessi anche un uomo di 72 anni, residente fuori dall’Emilia-Romagna ma diagnosticato dall’Ausl di Parma. Valle D’Aosta: 61 nuovi contagiati. Umbria: 188 nuovi contagiati e 1 morto. Toscana: 1052 nuovi positivi e e 27 decessi. Sardegna: 207nuovi contagiati e 7 morti. Puglia: 1501 nuovi contagiati e 30 decessi. Piemonte: 1084 nuovi contagiati e 18 positivi. Molise: 30 nuovi positivi e due decessi. Liguria: 301 nuovi contagiati e 9 morti. Lazio: 1124 nuovi contagiati e 27 decessi. Campania: 1986 nuovi contagiati e 33 decessi. Calabria: 473 nuovi contagiati e 5 morti. Abruzzo: 195 nuovi positivi e 6 morti.