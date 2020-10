Il bollettino sul Coronavirus in Veneto: oggi 1550 contagi

Continua l’avanzata del Coronavirus in Veneto: oggi il bollettino della Regione registra 1550 nuovi contagi e 7 decessi

In totale i positivi nella regione sono 14034. Non è stato reso noto il numero dei tampono effettuati. I pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono saliti di 5 per un totale di 64. I ricoverati COVID negli altri reparti sono 515, in aumento di 15 rispetto a ieri. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 117.