Andrea Bocelli dice di essere stato frainteso su COVID-19 (davvero?)

Andrea Bocelli, ospite alla Milanesiana con il filosofo francese Bernard-Henri Lévy, ha sostenuto di essere stato frainteso in Senato nel suo intervento della mattina precedente: “Evidentemente succedono cose strane in questo paese. Oggi ho fatto un breve intervento al Senato e in seguito a questo intervento sono stato accusato di essere un negazionista. Che strano. Mi sono speso fin dal primo giorno per aiutare chi era in difficoltà con il virus, con la fondazione che porta il mio nome ho cercato di recuperare quello che serviva, sono venuto qui a Milano per fare una preghiera per tutti e per dimostrare che la paura è l’unica cosa di cui aver paura. Dev’essere su questo che sono stato frainteso”.

Questo invece è il video dell’intervento in Senato: “Ho cercato di immedesimarmi in chi doveva prendere decisioni importanti in un momento così delicato. Poi ho cercato di analizzare la realtà e ho visto che le cose non erano come ci venivano raccontate. I primi confronti li ho avuti in casa: sono stato fustigato perché quando ho cominciato a esprimere qualche dubbio sulla gravità di questa cosiddetta pandemia sono stato attaccato, mi è stato detto ‘Babbo, te pensa alla Tosca e alla Butterfly e lascia stare i virus che non sai cosa sono’. No, non so cosa sono ma io conosco un sacco di gente ma non conoscevo nessuno che fosse in terapia nessuno, dico proprio nessuno… Poi mi sono sentito umiliato e offeso quando sono stato privato della libertà e ho disobbedito volontariamente a questo divieto perché ho una certa età e ho bisogno di sole…”.

Intanto sia su Facebook che su Twitter sembra davvero che abbiano frainteso tutti, ma proprio tutti.

Intanto Massimo Galli, professore Ordinario di Malattie Infettive all’Università degli Studi di Milano, in merito alle posizioni espresse in occasione dell’incontro ‘Covid-19 in Italia, ha detto all’agenzia di stampa ANSA: “Penso che tutto quello che e stato detto non abbia alcuna base dal punto di vista scientifico: è un messaggio inadeguato, quello che viene lanciato, con elementi di evidente pericolosità”.