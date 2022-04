Blanco si lancia dal palco ma la folla non lo regge | VIDEO

Voleva fare quello che in gergo si chiama “stage diving”, vale a dire lanciarsi dal palco verso la platea e farsi sorreggere dal pubblico per poi farsi riportare al punto di partenza, ma a Blanco – Riccardo Fabbriconi all’anagrafe – è andata male: nel corso del suo ultimo concerto a Roma si è tuffato di schiena ma la folla non è riuscito a reggerlo ed è finito per terra mentre i fan accorsi per sentire le sue canzoni lo filmavano. Rialzatosi, si è preoccupato per la salute delle persone vicine a lui: “State tutti bene? Anche i ragazzi nelle prime file, state bene? Sono un sacco di me..a quando mi butto io. Vi amo Roma, avete spaccato”.



Blanco si lancia dal palco ma la folla non lo regge

Oggi il cantante si esibisce in Piazza San Pietro su invito della Cei e della Pastorale Giovanile. Ma la decisione non è andata giù al Vescovo di Ventimiglia Antonio Suetta, che ha criticato i suoi atteggiamenti social – oltre al testo di alcune sue canzoni – definendoli “non idonei a un contesto cattolico”: “La Chiesa ha sempre promosso l’arte per elevare lo spirito, mentre così avalla la volgarità”.