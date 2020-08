«Bisogna agire o fra due mesi tornerà il lockdown»

Nei giorni scorsi la quota di positivi al Coronavirus SARS-COV-2 ha oscillato intorno a quota 500, poi l’altroieri ha sfondato la soglia psicologica dei 600 casi giornalieri. E Repubblica in un articolo a firma di Luca Fraioli racconta che chi sin dall’inizio studia i numeri della pandemia ha le idee chiare sull’andamento cui assisteremo nelle prossime settimane.

«Di questo passo i nuovi contagi quotidiani potrebbero arrivare a 1.000 entro fine agosto e superare i 1.500 a fine settembre», dice Flavio Tonelli, professore di Simulazione dei sistemi complessi all’università di Genova, che con Andrea De Maria, professore associato di Malattie infettive nello stesso ateneo, e all’esperto di sviluppo di modelli software Agostino Banchi, ha elaborato un modello matematico per prevedere l’evoluzione dell’emergenza Covid 19. Ci risiamo dunque? Dobbiamo aspettarci una nuova impennata esponenziale come quella che nei primi mesi dell’anno mandò in tilt il sistema sanitario lombardo?

«La situazione non è ancora fuori controllo», risponde Enrico Bucci, professore di Biologia alla Temple University di Philadelphia, anche lui attento osservatore della dinamica dei contagi nel nostro Paese. «Ma dobbiamo essere consapevoli — avverte — che il lento aumento dei nuovi casi giornalieri può preludere a una salita più ripida nelle prossime settimane. Ci sono però importanti differenze rispetto al febbraio scorso: l’Rt, cioè quante persone in media può infettare un contagiato, è molto più basso e il tempo di raddoppio dei contagi è molto più lungo. Probabilmente la situazione attuale è analoga a quella di dicembre, quando il virus, senza che ce ne accorgessimo, si stava diffondendo tra la popolazione, soprattutto quella giovane che viaggiava per lavoro».