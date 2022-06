La bimba di 3 anni rimasta bloccata in auto nel parcheggio di un supermercato e salvata dai carabinieri

Una bimba di 3 anni era rimasta intrappolata in auto dopo che per errore sua madre aveva chiuso la vettura con le chiavi dentro. Aveva parcheggiato davanti a un supermercato a San Giovanni in Persiceto, vicino Bologna. Le elevate temperature (erano circa le 12.30) e il sole cocente hanno immediatamente e pericolosamente riscaldato l’abitacolo. La donna ha chiamato i carabinieri per salvare sua figlia. Sono intervenuti gli agenti del nucleo operativo radiomobile che hanno infranto il finestrino per tirare fuori la piccola. Pochi giorni fa lo stesso episodio era avvenuto nel parcheggio di Villa Ghigi a Bologna.

La piccola si è ripresa immediatamente e la madre ha ringraziato i carabinieri intervenuti prontamente prima che potessero esserci gravi conseguenze. La vicenda ricorda da vicino quanto accaduto anche a Giussano (Monza Brianza) dove l’intervento del carabiniere fuori servizio Antonio Mansolino, che ha ricostruito quanto accaduto: “Avevo visto una donna fuori dall’auto con aria incerta e spaventata, guardava un po’ lo sportello e un po’ la strada. Ho chiesto se potevo essere d’aiuto e la signora è scoppiata a piangere. Era nel panico. Con la bambina in quello stato non c’era un momento da perdere. Ho spaccato e ho allargato il varco con la mano, che infatti si è riempita di schegge e ora è fasciata. Ma la sicura, da quel lato non si apriva. Sono entrato di testa fino ad arrivare alla chiave, che era inserita nel blocco accensione”.