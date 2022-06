La banda sfila suonando Bella Ciao accanto ai banchetti della Lega a Biella | VIDEO

Lega in piazza con i gazebo e i banchetti per informare la popolazione circa i referendum – promossi dal Carroccio insieme ai Radicali – per riformare la giustizia: a Biella però accade qualcosa di curioso, da capire se intenzionale oppure fortuito. Mentre gli attivisti distribuiscono volantini e spiegano i quesiti di fronte ai quali gli aventi diritto al voto si troveranno il prossimo 12 giugno, la banda cittadina sfila suonando “Bella Ciao”, canto partigiano tanto inviso alla Lega e al suo leader Matteo Salvini. Nel dicembre 2021 un episodio simile lo vide protagonista: al suo arrivo a un banchetto della Lega in Piazza San Babila a Milano, alcuni artisti di strada intonarono “Bella Ciao”, coinvolgendo gran parte dei presenti. Una canzone che Salvini in passato ha definito “un insulto”. Durante il lockdown disse: “Bisogna cantarla meno dai balconi e lavorare di più”.