Il discorso di Bianca Berlinguer sui no vax ospiti delle trasmissioni tv

Nella diatriba sull’opportunità di invitare o meno i no vax nelle trasmissioni di informazione, che ha visto ai due schieramenti opposti Enrico Mentana, dalla parte dei “no”, e Massimo Giletti da quella dei “sì”, Bianca Berlinguer sta con il conduttore di Non è l’arena. Nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca, andata in onda ieri sera 7 dicembre su Rai 3, la conduttrice si è schierata definendo il pluralismo dell’informazione “un bene primario”. In questo modo ha giustificato la sua scelta editoriale di continuare a dare spazio e voce anche alle opinioni di no vax e manifestanti no Green Pass.

Il discorso di Bianca Berlinguer sui no vax in tv

Come riportato da davidemaggio.it, portale specializzato di televisione, Berlinguer ha dichiarato: “C’è stata qualche polemica nei giorni scorsi a proposito dell’opportunità o meno di dare spazio nel dibattito televisivo alle posizioni contrarie al vaccino e al green pass. Questa trasmissione (Cartabianca, ndr) da sempre è stata chiara ed esplicita nel sostenere le opzioni e le politiche fondate sulle evidenze scientifiche e dunque favorevoli ai vaccini. Ma esiste in Italia una parte della società, certamente minoritaria, che per le ragioni più diverse rifiuta di vaccinarsi e contesta il green pass. Compito dell’informazione e tanto più del servizio pubblico, secondo noi, è quello di consentire anche a queste voci di esprimersi”. La conduttrice di Cartabianca crede quindi che “il confronto delle posizioni consente a quelle basate su fondamenti scientifici di essere maggiormente convincenti nei confronti di chi dubita o di chi più semplicemente ha paura delle conseguenze del vaccino”.

Reporter senza frontiere contro Monica Maggioni

Diametralmente opposta la posizione della neo direttrice del Tg1 Monica Maggioni, che si era schierata su posizioni più simili a quelle di Mentana, il quale si vantava di non aver mai ospitato no vax nel suo tg. Come riportato da Giornalettismo, Reporter senza frontiere, la non governativa e non-profit che combatte per la libertà di informazione nel mondo, ha redarguito però la giornalista: “Anche nella crisi COVID-19, deve essere preservato il pluralismo di opinioni nei media pubblici”, si legge sul profilo ufficiale Twitter, in cui Rsf si dice “profondamente preoccupata per la nascente volontà politica di controllare l’informazione in Italia”.