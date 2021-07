Ieri Pierluigi Bersani a L’aria che tira ha parlato del duo M&M, ovvero dell’accoppiata Renzi e Salvini, che soprattutto negli ultimi giorni sul ddl Zan sembra aver trovato una forte intesa.

Bersani su Renzi e Salvini: “Lui va dove lo porta il cuore” | VIDEO

“È in corso un fidanzamento tra Salvini e Renzi. Per il Quirinale ma anche per riequilibrare il peso della destra meloniana, per spostare il baricentro del centrodestra. Renzi sta andando dove lo porta il cuore e dove il cuore lo porta da quel dì… in un centro che sta con la destra”. L’ex segretario Dem ha poi anche spiegato cosa succederà se verrà modificato il ddl Zan: “Quelli che dicono ‘ritocchiamo’, vogliono fare un trappolone. La verità più semplice è che se tutte le forze politiche che hanno votato il ddl Zan alla Camera, lo votano anche al Senato, la legge passa”. Poi Bersani ha detto la sua anche sulla guerra interna al Movimento 5 Stelle e sull’atteggiamento che Draghi dovrebbe tenere:”Io vengo descritto come uno vedovo di Conte. No, ma non sopporto quando l’establishment non riesce a dare un giudizio obiettivo: Conte ha un consenso vero”.