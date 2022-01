“Non vi sento”: così Berrettini zittisce il pubblico francese che lo ha fischiato e insultato | VIDEO

“Non vi sento, non vi sento”, urlato più volte, sempre più forte, al pubblico degli Australian Open: si toglie diversi sassolini dalle scarpe, Matteo Berrettini, dopo aver battuto Gael Monfils ed essere ufficialmente entrato nella leggenda del tennis italiano come unico azzurro in semifinale a Melbourne.

Bersagliato di fischi e “buu” per tutta la gara, Berrettini è riuscito a prevalere di fronte a un pubblico ostile, tanto maleducato che l’arbitro è stato costretto a interrompere il match per richiamarlo e farlo allontanare.

“If you don’t want to watch. Please leave!” 😡 The umpire has had enough of some unruly spectators… 😬#AusOpen – Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/0Gzi0GweXY — Wide World of Sports (@wwos) January 25, 2022

Anche nel corso dell’intervista post match, qualcuno dagli spalti di Melbourne gli ha urlato degli insulti incomprensibili, che hanno provocato la reazione del resto del pubblico. Un rapporto mai sbocciato con Berrettini che però ha zittito tutti con il suo urlo liberatorio al termine di un match tiratissimo. Il 25enne romano, numero 7 del mondo e del seeding, ha sconfitto il 35enne francese Gael Monfils, numero 20 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 dopo tre ore e 49 minuti. Berrettini affronterà in semifinale il 35enne spagnolo Rafael Nadal, numero 5 del mondo e sesta testa di serie. Negli ultimi quattro Slam Berrettini ha perso solo tre partite contro Novak Djokovic. La semifinale con Nadal sarà la rivincita della semifinale agli US Open del 2019, vinta dallo spagnolo in tre set e unico precedente tra i due.