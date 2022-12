Berlusconi si dilunga e il pubblico di Fratelli d'Italia lo fischia | VIDEO

All’interno della maggioranza di Governo è stato forte l’imbarazzo quando, durante la trasmissione del videomessaggio di Silvio Berlusconi alla festa per i dieci anni di Fratelli d’Italia a Piazza del Popolo, i militanti meloniani hanno cominciato a mugugnare e a fischiare all’indirizzo del leader di Forza Italia a causa dell’eccessiva lunghezza del suo discorso.

L’intervento del Cav, tra l’altro, è stato mostrato proprio prima di quello (attesissimo) di Giorgia Meloni, tanto che il pubblico a un certo punto ha cominciato a intonare un eloquente “vogliamo Giorgia! Vogliamo Giorgia!”.

I fischi della piazza di FdI a Silvio Berlusconi, Meloni interviene: “Siete un po’ indisciplinati”

All’inizio il pubblico di Giorgia Meloni sembrava apprezzare il discorso di Berlusconi e quel suo interminabile elenco di cose buone fatte e ancora da fare. Ma dopo appena qualche minuto, la pazienza dei militanti di FdI è andata a farsi benedire ed è bastato un “potrei dilungarmi ancora” del Cav a far partire il primo sonoro “Noooo” dalla platea. Da lì, i fischi (tantissimi) e un solo coro che si è sollevato al grido di “basta, basta! Vogliamo Giorgia!”. La Presidente del Consiglio, a quel punto, si è alzata dalla prima fila e guardando il pubblico ha esclamato: “Fermatevi, grazie”.

I fischi all’indirizzo di Silvio Berlusconi sono stati commentati anche dal segretario leghista e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha ironizzato subito dopo: “Ho preparato un intervento di 56 minuti…”. Non si è fatta attendere la risposta della Premier Meloni che, redarguendo di nuovo i suoi per la reazione stizzita alle parole dell’alleato, li ha così rimproverati quando è stato il suo momento di salire sul palco: “Grazie per l’entusiasmo e il calore. Da quando vi ho persi di vista siete diventati un po’ indisciplinati ragazzi…”.

L’episodio è stato commentato anche da Francesco Bonifazi di Italia Viva, che ha sottolineato: “I fischi a Silvio Berlusconi dai militanti di Fratelli d’Italia dimostrano due cose. La prima è che la maggioranza è profondamente divisa. La seconda è che il partito di Giorgia Meloni non conosce la parola gratitudine”. Ma Meloni ha subito voluto rassicurare sulla tenuta della maggioranza e ha detto: “I rapporti con Berlusconi e Salvini sono ottimi. Sono molto contenta, orgogliosa di questa maggioranza e del clima in Consiglio dei ministri”.