Davvero Berlusconi si è addormentato allo stadio nella sera della promozione del suo Monza in Serie A? | VIDEO

Con la vittoria in rimonta, ai tempi supplementari, all’Arena Garibaldi di Pisa il Monza calcio ha ottenuto la sua prima storica promozione nel massimo campionato di calcio. Un successo al culmine di una partita ricca di colpi di scena che ha tenuto sulle spine i tifosi di entrambe le squadre per oltre 120 minuti. Soprattutto nelle fasi finali dei tempi regolamentari, quando i padroni di casa hanno realizzato la rete (al 90°) che ha portato le squadre a giocarsi il tutto per tutto nella mezz’ora aggiuntiva. E proprio a quei concitati istanti risale un video – diventato virale – che mostrerebbe il padron del Monza Silvio Berlusconi addormentato in tribuna al fianco della sua compagna Marta Fascina. Ma è andata veramente così?

Berlusconi che dorme nella finale per la Serie A tra Monza e Pisa 😂😂😂 #SerieBKT pic.twitter.com/z2cQFt0Z1g — Daniele (@figlio_di_roma) May 29, 2022

Berlusconi addormentato durante Pisa-Monza?

Dal filmato, che mostra solamente un brevissimo frame immortalato dalle telecamere in tribuna, quel che appare sembra proprio essere un Berlusconi addormentato: braccia conserte al petto e occhi che sembrano essere chiusi. Nonostante attorno al patron del Monza si sia scatenato il delirio per quella rete di Mastinu che aveva riacceso le speranze di promozione dei padroni di casa del Pisa. Pochi istanti, dunque, in cui l’ex Cavaliere sembra essere assopito e non scalfito da quel che stava accadendo attorno a lui.

Secondo Fanpage, però, la storia non sarebbe andata esattamente così: il patron del Monza, infatti, avrebbe solamente la testa chinata con gli occhi – che sembrano essere socchiusi – per vedere l’ora (o i minuti di gioco mancanti prima del triplice fischio) sul proprio orologio. Il tutto con le braccia conserte (nel video, alla fine del frame, si vede la mano destra di Berlusconi muoversi). E anche all’andata, al “Brianteo” di Mosca, è accaduta una cosa simile, sempre nei minuti finali. E, secondo Fanpage, anche in quel caso si trattò di frame che hanno dato una mera illusione ottica di un Berlusconi addormentato.

Sta di fatto che l’ex Presidente del Consiglio, poi, è apparso molto più partecipe durante i tempi supplementari con le due reti che hanno ribaltato il punteggio e consegnato al Monza la sua prima storica promozione in Serie A.