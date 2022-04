La cessione a scopo di lucro di spazi sul blog di Beppe Grillo a contenuti prodotti dal Movimento 5 Stelle tiene banco nel partito. Sarebbe una maniera – incalzano fonti in Senato citate in un retroscena del Messaggero – per “comprare il silenzio di Beppe” sulle continue incapacità di leadership di Conte. Alla prossima tornata elettorale, prevista con le amministrative del 12 giugno (giorno nel quale si voterà anche per i referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali), il rischio di un ulteriore tonfo in termini di consensi per i pentastellati è alto. Così il garante, mai morbido con l’attuale presidente ed ex premier, avrebbe il coltello dalla parte del manico nella trattativa.

Il caso di Grillo che vorrebbe farsi pagare per ospitare contenuti del Movimento 5 Stelle sul suo blog

Una circostanza che però preoccupa gli ambienti parlamentari, che vedono nel blog di Grillo uno spazio che per sua stessa natura dovrebbe promuovere i contenuti del Movimento 5 Stelle. “Noi dovremmo pagare Grillo – dice un deputato citato dal giornalista del Messaggero Mario Ajello – per qualcosa che dovrebbe fare naturalmente in quanto garante del Movimento? Dovremmo finanziare Beppe così lui fa il buono con Conte, non infierisce su di lui, non lo spodesta quando nel voto del 12 giugno si scoprirà che M5S purtroppo non ha toccato palla?”. Secondo il Corriere della Sera tra Grillo e il Movimento l’intesa sarebbe vicina. “Conte però vorrebbe non limitarsi al blog – scrive Emanuele Buzzi – ma l’idea del presidente è quella di integrare la comunicazione e l’attività dei Cinque Stelle con il contributo del garante”. L’ex premier vorrebbe affidare infatti a Grillo la scuola di formazione M5S, oltre a dargli il compito di sviluppare contenuti su temi tornati centrali per il partito come transizione ecologica e innovazione tecnologica.

