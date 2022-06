“Basta armi all’Ucraina”. Arriva la bozza della risoluzione a firma M5s

“Mette a rischio la sicurezza dell’Italia” dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E la viceministra grillina all’Economia Laura Castelli avverte: “Non voterei il documento”. Sono solo due delle reazioni alla bozza della risoluzione a firma Movimento 5 stelle in cui si parla di “non procedere, stante l’attuale quadro bellico in atto, a ulteriori invii di armamenti”. Al documento starebbero lavorando alcuni senatori del M5s, in vista dell’intervento del 21 giugno di Mario Draghi al Senato, prima del Consiglio europeo sulla crisi ucraina.

La bozza della risoluzione

Come si legge sull’Ansa, la bozza della risoluzione impegna il governo a: “promuovere, alla luce dell’attuale situazione politico-militare, nelle opportune sedi europee, il consolidamento di un’azione diplomatica europea coordinata, volta a fornire nuovo impulso alle trattative di pace tra Ucraina e Russia al fine di giungere ad un immediato cessate il fuoco; promuovere per l’Unione Europea il ruolo di principale attore diplomatico e di garante del supporto economico, umanitario e sanitario al popolo ucraino; non procedere, stante l’attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica”.

“Il conflitto in Ucraina – si legge nella bozza – dura ormai da oltre 100 giorni e sta assumendo sempre più le caratteristiche di una guerra di logoramento segnata dal mancato rispetto del diritto internazionale umanitario; il popolo ucraino sta difendendo strenuamente l’integrità territoriale del proprio Paese e sta combattendo per il proprio diritto all’autodeterminazione; dallo scoppio del conflitto l’Unione Europea ha inviato forniture militari all’Ucraina per almeno 2 miliardi di euro”.