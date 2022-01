Sulla variante Omicron si sa ancora relativamente poco, soprattutto per i suoi effetti per quel che riguarda il numero di decessi e ricoveri (anche gravi) in ospedale. Per il momento, infatti, si conosce la sua altissima contagiosità (evidenziata dal numero in contagi, non solo in Italia) e poco altro. In attesa di dati più stabili e conclamati, si sono diffuse moltissime teorie che, ovviamente, vengono rimodulate in base alle statistiche più recenti. E così Matteo Bassetti, dopo quanto dichiarato lunedì sera a Controcorrente (su Rete4), torna sui suoi passi e pubblica una serie di dati provenienti dal Regno Unito.

Bassetti ci ripensa, con Omicron si muore e si va in ospedale

“L’avevo chiamata roulette russa, il rischio che corrono i non vaccinati di fronte alla variante omicron. Mi sbagliavo. È molto peggio – ha scritto Matteo Bassetti sulla sua pagina Facebook -. È un vero e proprio ‘tiro al bersaglio’ senza giubbotto antiproiettile e senza altre protezioni. Guardate questi dati inglesi dell’ultima settimana per ricoveri e decessi da Covid. Vanno in ospedale e muoiono quasi unicamente i non vaccinati di tutte le età. Peccato che per i no vax ora sia troppo tardi. Sono mesi che lo diciamo, non c’è peggior sordo”.L’invito, come ha sempre fatto, è quello alla vaccinazione perché solo l’immunizzazione può garantire una maggiore resistenza del fisico alle forme più gravi di Covid.

Solo qualche giorno fa, il direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova aveva spiegato che – all’apparenza – la variante omicron poteva provocare sintomi tipici di un raffreddore rafforzato, anche nei pazienti non vaccinati. Ovviamente queste parole sono state strumentalizzate dai no vax che non avevano deciso di intendere solamente una parte del suo discorso. Perché il professore, nel suo discorso, ha sottolineato – come ribadito anche oggi nel post Facebook – come i non vaccinati rischiassero una roulette russa: non è che si può scegliere, infatti, da quale variante venire contagiati. E ora che sono arrivati anche i dati britannici a confermare la pericolosità (e non solo in termini di contagi) della variante omicron, occorre risollevare l’asticella dell’attenzione.

(foto: da Controcorrente, Rete4)