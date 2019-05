Il figurone di Barillari su Zingaretti e le donnicciole

Dovrebbe essere l’ABC di ogni politico: non metterti nei guai usando per la polemica politica paragoni maschilisti o sessisti. Ma Davide Barillari, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle nel Lazio, è un “political hacker” (parole sue, dalla bio su Twitter) e quindi fa un po’ come vuole. E allora eccolo su Twitter mentre va a rispondere a Nicola Zingaretti, che aveva accusato il governo di essere unito solo sulle poltrone, dicendogli di “fare l’uomo”, “e non la donnicciola che continua a piagnucolare e lamentarsi”.

Certo, Barillari ha un conto in sospeso con Zingaretti. Un po’ perché era lui il candidato alla presidenza della Regione la prima volta che l’attuale segretario del Partito Democratico vinse; un po’ perché Barillari aveva provato a candidarsi anche nel 2018 ma è stato battuto nelle primarie interne del MoVimento 5 Stelle da Roberta Lombardi, che poi ha rovinosamente perso contro Zingaretti il quale ha ottenuto più voti della sua coalizione. E questo nonostante i cinque anni di opposizione di Barillari a via della Pisana. Mannaggia agli elettori che non capiscono niente, queste donnicciuole!

