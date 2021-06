L’ultima scoperta dello “scienziato” Barillari: il cervello è un muscolo

Esplorando Barillari, quante cose che impariamo. Da ieri, per esempio, sappiamo che il cervello non è un organo ma un muscolo. E che fare se non fidarsi di un consigliere Regionale del Lazio che parla di vaccini, pandemia e mascherina senza il minimo riferimento scientifico? L’ex pentastellato, già autore nel passato (anche recente, come nel caso del malore che ha colpito il calciatore danese Christian Eriksen) di fake news e posizioni prive di qualsiasi fondamento, aggiunge alla sua collezioni degli orrori social anche la scarsa conoscenza della composizione del corpo umano.

Barillari ci spiega il corpo umano: da oggi il cervello è un muscolo

“Il cervello è un muscolo. Se non lo usi, finirai per tenere addosso la mascherina per il resto della tua vita”, ha scritto. Il tweet è ancora online, nonostante l’evidente e pacchiano errore. Ma non tutti possono vederlo. Il Consigliere del Lazio, già cacciato dal MoVimento 5 Stelle, ha infatti bloccato moltissimi utenti che lo hanno criticato in passato per le altre fake news condivise sulla pandemia e sulla mascherina. Ma questa è solamente una nota di colore, perché lui si è sempre vantato di avere una “vera verità” su tutto, per poi scoprire di non saper distinguere neanche un muscolo da un organo.

Comunque una verità c’è scritta in quel tweet: perché il cervello, pur non essendo un muscolo, deve essere allenato continuamente. Per farlo si deve leggere, studiare e ascoltare gli altri. Il tutto, ovviamente, senza chiudersi mentalmente in posizioni pre-confezionate prive di confronto e – soprattutto – figlie di errori che stanno alla base di molti dei pensieri espressi dall’ex pentastellato. Perché il cervello è un organo e per funzionare deve essere continuamente stimolato anche da fattori esterni. Non è un bicipite, un quadricipite o un addominale che reagisce solamente a stimoli fisici.

(Foto IPP/Christian Mantuano)