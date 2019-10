Barbara D’Urso e il “giornalista anonimo” che la perseguitava indagato per stalking

In un video pubblicato su Facebook e su Twitter Barbara D’Urso torna a parlare dell’account @barbaracarmelitadurto che, secondo la sua versione, la stalkerava: “Per circa un anno e mezzo c’è stato un profilo anonimo che aveva preso il mio nome cambiando due vocali, che quotidianamente, più volte al giorno, pubblicava post molto molto insultanti e aggressivi scatenando poi l’odio contro di me, contro i miei figli e contro la mia famiglia. Ad un certo punto, vista l’insistenza, dopo mesi e mesi, ho iniziato ad allarmarmi e a dire ‘ma chi c’è dietro questo profilo’ così tanto ossessionato da me? E ho fatto una denuncia contro ignoti, e la polizia postale, che ringrazio, ha fatto le indagini, e ha scoperto che collegato, anche telefonicamente, con il proprietario di questo profilo, che collaborava con questo profilo, c’era un giornalista. Un giornalista del quale non mi interessa neanche fare il nome”.

Barbara D’Urso il “giornalista anonimo” che la perseguitava indagato per stalking

Secondo il racconto della D’Urso in un messaggio mandato dal telefonino del giornalista c’erano complimenti nei confronti del proprietario dell’account. Ma chi è il “giornalista anonimo” che collaborava con chi “perseguitava la D’Urso e di cui lei non vuole fare il nome? Si tratta di Alberto Dandolo di Oggi e Dagospia, come ha confermato lui stesso in una serie di post su Instagram.

Dandolo ha confermato di essere indagato per la vicenda e ha anche risposto su Instagram:

Vi devo confessare che stasera prevale nettamente l’orgasmo mentale del giornalista che ha dato per primo la notizia rispetto alla incazzatura dell’uomo che, bene o male che vada sta vicenda, dovrà costringere il proprio tempo, che tra i doni della vita e’ più prezioso, a essere occupato tra avvocati e aule di Tribunali. A proposito, il mio è un avvocato di quelli super strong : il mitologico Matteo Uslenghi, che peraltro e’ un mio amico vero.

Ed essendo pure un avvocato di quelli con le contropalle sono certo che non mi farà condividere ad Opera la cella con Furbizio Corona. Ah, per fortuna avendo un regolare contratto di lavoro potro’ accendere un prestito con una delle Finanziarie ultra pop che abbiamo qui a Viale Monza per spese che non avevo previsto . Come finirà questa “ficZion”? AH, SAPERLO..

La parte curiosa della vicenda è che la stessa D’Urso dice che se avesse saputo che c’era Dandolo non si sarebbe allarmata: “Bastava dirlo, avere un po’ di coraggio e avremmo evitato le indagini…”.

