I banchi anti-Covid-19 arrivano a scuola dopo l’apertura

Repubblica fa sapere oggi che la gara europea dell’appalto più discusso in tempo di Covid (dopo il pasticcio sull’approvvigionamento delle mascherine) si è chiusa. Ed ora comincia la corsa contro il tempo che richiederà ritmi di produzione accelerati: le aziende, italiane ed europee, hanno richiamato manovalanza e quadri dalle ferie.

Le consegne saranno permesse sino a ottobre, a scuola già avviata dal 14 settembre in quasi tutte le Regioni. Ieri sera il commissario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri ha firmato i contratti di affidamento. Saranno banchi perlopiù made in Italy a giudicare da chi ha vinto la fornitura. I tre esclusi sono stati certificati al di sotto dei requisti richiesti. Le offerte pervenute, pari a 2,6 milioni di banchi, superano la stessa richiesta che, nel dettaglio, era di 2.013.656 banchi tradizionali e di 435.118 sedute innovative. In vista della riapertura delle scuole, Arcuri annuncia che questo approvvigionamento «è parte di un più ampio programma» che comprende tra l’altro, lo screening preventivo, tramite due milioni di test sierologici volontari e gratuiti, per insegnanti, bidelli e amministrativi, la distribuzione gratuita di 11 milioni di mascherine chirurgiche e di almeno 50.000 litri di gel igienizzante al giorno. Sui banchi il Commissario evidenzia la capacità di risposta del mercato in questa fase di emergenza e si dice soddisfatto il ministero all’Istruzione. Un risultato «raggiunto in un tempo così ristretto è stato possibile, tra l’altro, grazie alla collaborazione delle aziende italiane ed internazionali che consentiranno di dotare le scuole in pochi mesi di una quantità di banchi di oltre dieci volte superiore alla fornitura nazionale annuale».